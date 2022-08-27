منزل و5 أفدنة.. بدء تسليم وحدات التجمعات التنموية لمستحقيها في رأس سدر السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بتسليم المنازل بالتجمعات التنموية السكنية الزراعية لمستحقيها الذي جرى إنشاؤها بالمحافظة، وذلك للبدء في استصلاح الأراضي ودفع عجلة التنمية الزراعية على أرض المحافظة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل، وجذب السكان للمحافظة.

وأوضح سكرتير عام محافظة جنوب سيناء في تصريح لـ"مصرراوي" اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يجري غدًا البدء في تسليم التجمعات التنموية لمستحقيها بواقع منزل و 5أفدنة لكل شخص، وكان قد سبق الإعلان عن طرح التجمعات التنموية خلال أكتوبر الماضي، وجرى التقديم عليهم إليكترونيًا، وجرى وضع جدول زمني لقيام اللجنة المعنية بالاستلام الابتدائي لهذه التجمعات، ومن المقرر أن تبدأ أعمال التسليم بتجمع "الحمة" بمدينة رأس سدر.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تضم 7 تجمعات تنموية بواقع 2 تجمع بمدينة طور سيناء بأودية "أسيلا، وسهل القاع"، وتجمع بمدينة سانت كاترين، و4 تجمعات بمدينة رأس سدر بمناطق السحيمي، وأبوجعدة، والريينة، والنهايات، على مساحة 2295 فدان، بتكلفة تتعدى الـ 65 مليون جنيه.

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر ، إنه من المقرر أن يجري غدًا بدء تسليم المنازل بالتجمعات التنموية التي جرى إنشاؤها بالمدينة، والبالغ عددها 2 تجمع تنموي على مساحة 360 فدان، إحداهما تجمع الحمة وتبلغ مساحته 200 فدان ويضم 50 منزل، والأخر تجمع السحيمي ومساحته 160 فدان، ويضم 32 منزل.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى الانتهاء من 25 منزل بتجمع "الحمه"، ومن المقرر أن يجري تسليمها لمستحقيها غدًا السبت، وجاري التشطيبات النهائية لـ 25 منزل الآخرين، كما جرى الانتهاء من 16 منزل بتجمع السحيمي، وجاري التشطيبات النهائية لعدد 16 منزل.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ مساحة المنزل 150 متر مربع، ويضم 3 غرف، وصالة، وطبخ، وحمام، بالإضافة إلى حوش حول كل منزل، لافتًا إلى أن كل تجمع يوجد به كافة الخدمات من كهرباء، وماء، وصرف صحي، ومدرسة، ووحدة صحية، وملاعب، إضافة إلى بئر مياه للبدء في الزراعة مباشرًا.