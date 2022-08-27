ماتت فجأة.. وفاة طبيبة أثناء ممارسة عملها في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة، وفاة الطبيبة "نورا حسن عبد الحميد العبد" والتي تبلغ من العمر 34 عامًا بشكل مفاجئ، وذلك أثناء مباشرة عملها في عيادتها الخاصة بمدينة الشهداء.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الفقيدة تعمل طبيبة نساء وتوليد، وكانت رحيمة بمرضاها لا تكلفهم الكثير، وفقدت والدها قبل عامين، ومن المقرر تشييع جثمانها في الحادية عشر مساء الجمعة.

من جانبه، نعى النائب البرلماني "علاء جعفر" الفقيدة ونشر على صفحته بفيسبوك قائلاً: "بقلوب تعتصر حزنا وألما.. ننعي ونعزي أنفسنا في وفاة طبيبة الغلابة.. ابنه ميت شهالة البارة د. نورا حسن العبد، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك".