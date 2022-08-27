4 جثث تحت الأنقاض.. أول قرار من محافظ أسيوط بشأن "منزل ديروط المنهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضرري المنزل المنهار بقرية مسارة بمركز ديروط الذي أسفر عن مصرع 4 أطفال وإصابة فتاة أخرى.

وأضاف محافظ أسيوط أنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز ديروط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

ونشر موقع الخليج 365 على الصور الأولى لموقع انهيار منزل في قرية مسارة التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال وإصابة فتاة أخرى.

وفي التفاصيل تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل بقرية مسارة ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مجلس مدينة ديروط وبالمعاينة الأولية تبين مصرع 4 أطفال "حبيبة.ص.ص" 8 أعوام، و"مازن.ا.خ" 5 أعوام، و"غادة.أ.م" 7 أعوام، و"محمد.ر.خ" 4 أعوام وإصابة "مانجة.خ.م" 25 عامًا تحت الأنقاض.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن صاحب المنزل يدعى "خيرى. م. ف" والمنزل مبنى بالطوب اللبن والأسقف بالجريد والعروق ومكون من طابقين.

جرى نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى ديروط المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.