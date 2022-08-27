شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تخرج الدفعة الأولى لدورة السلامة المهنية بالمناطق الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة الصحفيين بتخريج الدفعة الأولى لدورة "السلامة المهنية للصحفيين بالمناطق الخطرة"، والتي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تخليداً لذكرى الشهيدة الصحفية شيرين أبوعاقله التي اغتالتها رصاصات الغدر الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن جانبه، قال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن الدورة تهدف إلى تدريب الصحفيين على إجراءات السلامة المهنية والحماية الشخصية أثناء التغطية الصحفية بالمناطق الخطرة، سواء كانت بمناطق الصراع المسلحة أو داخل التجمعات التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية.

وأضاف الرمحي أن الدورة شملت تدريب الصحفيين على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تساعدهم على تجنب المخاطر والحفاظ على حياتهم أثناء التغطية الصحفية الميدانية في المناطق الملتهبة، ومن أبرزها دراسة قواعد السلامة المهنية للصحفيين أثناء التغطية الميدانية بمناطق الاشتباكات، ودراسة كيفية الإعداد الكامل للصحفي قبل وأثناء التغطية الميدانية فى المناطق الملتهبة، فضلاً عن التدريب على مهارات جمع وتحليل وتقاطع المعلومات بدون مخاطر، بالإضافة إلى دراسة مهارات التحرك والتنقل وأفضل الأماكن الآمنة لتواجد الصحفيين أثناء التغطية الميدانية في مناطق الاشتباك، فضلاً عن تعلم مهارات التعامل مع ضحايا الاشتباكات والناجين والنازحين.

وأشار رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين إلى أن الدورة تناولت دراسة تحليلة لحوادث إصابة واستشهاد الصحفيين بمناطق النزاعات وفي مقدمتها حادثة الشهيدة الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، كما تناولت الدورة دراسة ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات التغطية الصحفية للأحداث بالمناطق الملتهبة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الصحفيين المشاركين بالدورة بحضور حماد الرمحي رئيس لجنة التدريب، وأحمد العميد مدرب الدورة.