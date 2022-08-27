شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات كبرى مستهدفة من التعليم العالى للمستشفيات الجامعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنفيذ 7 مشروعات كبرى فى قطاع المستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى 2022/2023، ووفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة والموجه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى له، حول خطتها المستهدفة وحجم موازنة السنة المالية 22/23، تمثلت المشروعات التى تستهدفها "التعليم العالى" هذا العام فى:

- إحلال وتجديد استقبال مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس.

- استكمال مستشفى الزقازيق الجامعى "الفرش الطبى".

- مشروع إنشاء المجمع الطبى –جامعة القاهرة.

- إنشاء المركز التعليمى الطبى بجامعة المنصورة، واستكمال المراكز الطبية الثلاثة بالجامعة.

- استكمال مبنى مستشفى الأورام بجامعة المنوفية.

- استكمال مبنى مستشفى الكبد – جامعة المنيا.

- إنشاء وتجهيز مستشفى بنهى الجامعى الجديد.

وبحسب تقرير الوزارة الموجه للبرلمان، تبلغ الموازنة الإجمالية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 22/23 نحو 85.7 مليار جنيه، منها، 80.6 مليار للتعليم العالى، ونحو 5 مليارات للبحث العلمى، وتستحوذ المستشفيات الجامعية على حوالى 31% من إجمالى موازنة التعليم العالى "80.6 مليار جنيه"، بمخصصات مالية بلغت قيمتها 24.9 مليار جنيه.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كانت قد خصصت للمستشفيات الجامعية برنامجاً منفرداً ضمن برامجها المستهدفة هذا العام على مستوى كافة القطاعات المتعلقة بها سواء جامعات، أو بحث علمى، أو مستشفيات، حيث يأتى برنامج "المستشفيات الجامعية" ضمن 5 برامج مستهدفة للوزارة هذا العام، من بينها برنامج لإتاحة فرص تعليمية جديدة، وبرنامجين للتعليم التقنى والبحث العلمى بالجامعات، وآخر لتحسين التنافسية وجودة التعليم بنظم عالمية، وقد وجهت الوزارة مخصصات مالية من موزانتها لتنفيذ كل برنامج من برامجها المستهدفة خلال 22/23.