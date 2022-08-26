فيديو الملك محمد السادس في باريس يثير ضجة.. انتفاضة مغربية على مواقع التواصل.. وأصابع الاتهام تتجه نحو الجزائر

الشارقة - اميمة ياسر -

انتفض نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا حملة تضامنية مع ملك المغرب محمد السادس، وذلك في أعقاب الفيديو الذي نُشر له وهو يتعثر والذي انتشر على نطاق واسع، بينما اعتبر آخرون أنه كان في "حالة ثمالة".

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أنها "محاولة جزائرية جديدة للتطاول على الملك محمد السادس، وفي خطوة ممنهجة لاستهداف المملكة المغربية".

وقال سفيان البحري، الذي يعرف نفسه أنه مدير صفحات الملك محمد السادس على منصات التواصل الاجتماعي، إن الفيديو "قديم ومنذ سنوات"، واصفاً تداول الفيديو بـ"محاولة بائسة من الانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة الملك".

وقال أحد المغردين عبر تويتر: "جلالة الملك محمد السادس، كإنسان وكملك، معروف بتواضعه وطيبته منذ صغره في كل تنقلاته داخل وخارج البلاد، يجد بعض الوقت دائما للتحرر من البروتوكول والرسميات ويسير في الشارع مثل كل الناس بحراسة مخففة، يفعلها باستمرار في الكثير من الدول والبلدان".

وتابع: "هؤلاء المعربدون المرتزقة المفلسون لن ينالوا من تواضع جلالته حتى يلج الجمل في سم الخياط".

وكتب آخر: "سبط الرسول الكريم صل الله عليه وسلم محمي ومحفوظ من الله تعالى رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين في كل مرة يزداد حبنا له وتعلقنا به فلا تتعبوا أنفسكم معنا لن تفهموا ابدا علاقتنا نحن امة لا تخون العهد".