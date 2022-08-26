انت الان تتابع خبر بغداد.. شخص يرمي 'صاعق يدوي' على جاره والأمن يعتقله والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدم شخص، اليوم الجمعة، على رمي "صاعق يدوي" على جاره ضمن منطقة الحسينية، شمال شرقي بغداد.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "شخصاً أقدم على رمي صاعق يدوي على دار جيرانه ضمن منطقة الحسينية، ما أسفر عن إصابة صاحب الدار بجروح في يده اليمنى وبتر أصابعه".
وأشار إلى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الشخص الذي قام برمي الصاعق وايداعه التوقيف".
وأشار إلى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الشخص الذي قام برمي الصاعق وايداعه التوقيف".