بغداد.. شخص يرمي 'صاعق يدوي' على جاره والأمن يعتقله

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "شخصاً أقدم على رمي صاعق يدوي على دار جيرانه ضمن منطقة الحسينية، ما أسفر عن إصابة صاحب الدار بجروح في يده اليمنى وبتر أصابعه".

وأشار إلى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الشخص الذي قام برمي الصاعق وايداعه التوقيف".

