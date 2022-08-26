شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يؤكد موقف الفريق النهائي من بيع برناندو سيلفا فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موقفه من بيع النجم البرتغالي برناندو سيلفا نجم وسط السيتي فى الصيف الحالي، حيث أكد أن اللاعب لم تصله أي عروض جادية لضمه برغم من محاولات كلًا من برشلونة وباريس لضم اللاعب.

وأوضح جوارديولا أن اللاعب سيستمر مع الفريق فى الموسم الحالي ولن يتم بيعه، لا سيما أنه يعد أحد الركائز الأساسية داخل الفريق، كمأ أشار أنه يظن أن اللاعب سعيد فى ظل تواجده ضمن صفوف الفريق، الشئ الذي يظهر على اللاعب من خلال جديته فى التدريات.



برشلونة ترفض الإستسلام وتصر على ضم اللاعب

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن الفريق الكتالوني مصمم بشكل كبير على ضم اللاعب لصفوف الفريق خلال الموسم الحالي، خاصة أن اللاعب سبق له أن أبدي موافقة مبدئية على الرحيل لصفوف الفريق الأسباني، ولكن شدد فى الوقت نفسه على ضرورة حسم التعاقد معه من خلال ناديه.

ويري تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن اللاعب هو القطعة التي تنقص الفريق بشكل خلال الفترة الحالية، حيث أن اللاعب يمتلك رؤية رائعة فى كشف جميع أجزاء الملعب، إضافة إلى تحكمه بالكرة المتقن وعدم خسارته للكرة فى منطقة المناورات بسهولة، الشئ الذي يضع اللاعب خيار أول للفريق.



موقف اللاعب من الإستمرار مع السيتي فى الصيف

ومن جانبه أشار اللاعب أن بقائه فى الدوري الإنجليزي ضمن صفوف السيتي ليس بالأمر السيئ، بالرغم من أن رغبته الأولي تأتي فى الإنتقال لبرشلونة وخوض تحدي جديد فى الدوري الأسباني، وهو ما أكده اللاعب لمسئولي البلوجرانا خلال الايام الماضية.