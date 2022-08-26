شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج قرعة مجموعات الدوري الأوروبي.. مجموعة متوازنة لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الكروي الجديد، والتي أقيمت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة إسطنبول التركية.

ويشارك في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي 32 فريقًا، حيث تشهد تواجد أندية أوروبية عريقة، من بينهم مانشستر يونايتد وأرسنال، وروما الإيطالي المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباريات الدوري الأوروبي

وستقام مباريات بطولة الدوري الأوروبي فى أيام الخميس الموافقة 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر

مجموعات الدوري الأوروبي



المجموعة الأولى: آرسنال، آيندهوفن، بودو جليمت، زيورخ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين، فناربخشة، أيك لارنكا.

المجموعة الثالثة: روما، لودوجوريتس، ريال بيتيس، هلسنكي.المجموعة الرابعة: سبورتينج براجا، مالمو، يونيون برلين، رويال يونيون سان خيلويزي.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسيداد، شيريف تيراسبول، أومونيا.

المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد، ميتلاند، جراتس.

المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قرة باج، يونيون برلين، نانت.

المجموعة الثامنة: سرفينا زفيزدا، موناكو، فيرينكفاروسي، طرابزون سبور