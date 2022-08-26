أوكرانيا تؤكد الاستعداد لـ'حرب كبيرة' منذ 2019

وقال دانيلوف لقناة "NTA" التلفزيونية: "نحن كنا نستعد للحرب، وبدأت الاستعدادات بعد 8 و9 ديسمبر 2019، عندما لم يوافق الرئيس زيلينسكي في باريس على الشروط التي عرضتها علينا روسيا وفرنسا وألمانيا. حيث قال: "لا، أيها الأصدقاء، لن يكون هناك "مينسك -3"، سندافع عن بلادنا". في اليوم التالي، أدركوا أن حربا كبيرة مع روسيا أمر لا مفر منه".وأشار إلى أن الاستعدادات بدأت "بحذر شديد"، لذلك بعد 180 يوما من العملية الخاصة الروسية "نحن على أراضينا".

وردا على سؤال مقدم البرنامج عن سبب عدم إفصاح الحكومة عن هذه المعلومات، أجاب دانيلوف أنه لا يتوجب على السلطات إطلاع الجميع.

