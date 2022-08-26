انت الان تتابع خبر الرئيس الفرنسي يغرد باللغة العربيّة... ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الجزائر تمثل بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره.

