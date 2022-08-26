انت الان تتابع خبر الرئيس الفرنسي يغرد باللغة العربيّة... ماذا قال؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الجزائر تمثل بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره.
وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية على "تويتر"، "تمثل الجزائر بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل".
وأضاف: "تتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها".