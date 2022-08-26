غوارديولا: برناردو سيلفا سيبقى مع مانشستر سيتي

وكان برناردو سيلفا محل اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان لكن بيب غوارديولا قال إن النادي لم يتلق عرضًا ويصر على بقاء البرتغالي في النادي.

وقال بيب غوارديولا إن "برناردو سيلفا لن يترك مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية مع إغلاق السوق يوم 1 سبتمبر".



ونفى غوارديولا رحيل سيلفا، الذي يريد باريس سان جيرمان أيضا التعاقد معه، وأصر المدرب الإسباني على أن سيلفا سيلعب في ملعب الاتحاد هذا الموسم.

وقال بيب: "سيبقى هنا، ليس لدينا أي مكالمة هاتفية من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا، لهذا السبب سيبقى، أقول لكم إنه سيبقى".

وسبق أن تردد أن برشلونة يريد بيع لاعبه فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد، أو إقناع اللاعب الهولندي بتخفيض راتبه، للسماح بالتعاقد مع سيلفا من مانشستر سيتي.

