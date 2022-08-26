الأمن يطيح بمتهم هدد الشركات النفطية والتجارية في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على أحد افراد عصابة متهمة بتهديد الشركات النفطية والتجارية العاملة في المحافظة.



وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، بعد تعرض احدى الشركات الى تهديد وابتزاز من قبل عصابة مكونة من اربعة افراد، شرعت قوة من مكافحة اجرام ميسان بمتابعة حيثيات الحادث، وبعد جهود كبيرة وعمل متواصل توصلت الى احد افراد العصابة واثر كمين محكم تمت الاطاحة به في احدى اقضية المحافظة لتتم مواجهته بالادلة والبراهين ويعترف بقيامه هو ومجموعته المكونة من اربعة افراد بالتهديد والابتزاز للشركات الاهلية والنفطية في ميسان لغرض كسب الأموال".



وأشارت إلى "تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق احكام المادة 366 من قانون العقوبات العراقي".

