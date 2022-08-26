أسر قتلى عملية ميونخ تحيي ذكراهم عبر المشاركة في فعالية بإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب-(د ب أ)

تعتزم أسر قتلى عملية ميونخ الذين لقوا حتفهم خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في ميونخ عام 1972 المشاركة في فعالية لإحياء ذكرى ذويهم الشهر المقبل، بخلاف الفعالية المنظمة في ألمانيا، حسبما قال أحد الناجين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وأكدت إيلانا رومانو الخطة، وهي أرملة الرباع يوسف رومانو الذي لقي حتفه في العملية التي احتجز خلالها مسلحون فلسطينيون عددا من الرياضيين الإسرائيليين في مقر إقامتهم في القرية الأولمبية.

وأثناء محاولة إنقاذ المحتجزين، قتل إجمالي 11 رياضيا إسرائيليا وضابط شرطة ألماني في 1972 بعدما تم نقل الرهائن إلى مطار ميونخ. وتعرضت ألمانيا منذ ذلك الحين لانتقادات شديدة بسبب ضعف الخطة الأمنية والافتقار إلى أي خطة لإنقاذ حياة الرياضيين.

وطالب ذوي القتلى بالاعتذار والتعويضات لعقود.

ومن المقرر ألا تشارك أسر القتلى في فعالية في ميونخ في الخامس من سبتمبر، بمناسبة الذكرى الخمسين لحدوث أزمة الرهائن.

وبدلا من ذلك سيحضرون مراسم تأبين في إسرائيل في 21 سبتمبر الذي يوافق الذكرى الخمسين للعملية حسب التقويم العبري.