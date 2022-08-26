كواليس اختيار هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ المركزي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أرجع مصرفيون تحدث إليهم الخليج 365، اختيار حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) سابقا، ومحمد نجيب رئيس بنك saib سابقا مستشارين له، لعدة أسباب.

وقال مصرفيون، إن الاختيار يحركه بالأساس توافق في الخط الفكري الذي يجمع بين الثلاثة على مستوى الخبرة وكفاءة إدارة العمل المصرفي، كما أنه لدى كل واحد فيهم خبرة طويلة في العمل المصرفي بفكر مختلف عن الآخر.

كواليس وإعلان الاختيار

كان حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، أعلن في أول اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات البنوك، الأربعاء الماضي، اختيار هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين له، بحسب ما ذكره بعض الحضور لمصراوي في وقت سابق.

وقال عبد الله خلال لقاءه الودي: "أنا مسعدتش بمنصبي على قدر سعادتي بلقائي معكم "يقصد جميع الحضور من القطاع المصرفي" فهذه الناس محترمة وساعدوني في حياتي كثيرا، وأحب أخص بالشكر اثنين هشام عز العرب ومحمد نجيب واستأذنهم يكونوا مستشارين ليا وبالتعاون مع الجميع حتى نستطيع أن نصل إلى أحسن وضع في هذه المرحلة الحرجة ولكن نحن كجهاز مصرفي متعودين على التحديات ونحن جميعا عائلة واحدة سواء رئيس حالي أو سابق".

وأوضح مصرفيون في بنوك خاصة وعامة - فضلوا عدم ذكر هويتهم - أن هشام عز العرب يمتلك الخبرات في الاستثمار والمعاملات الدولية مما سيكون له دور هام في مساعدة المحافظ الجديد في ضبط منظومة سعر الصرف.

أما محمد نجيب فلديه عمق كبير في الاستثمار والسياسات الائتمانية وهو ما يحتاج له المحافظ الجديد للمساعدة في إيجاد كل السبل لاستمرار الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة، بحسب المصرفيين.

وأكد المصرفيون أن إدارة منظومة القطاع المصرفي تحتاج في الوقت الراهن إلى هذا الفكر والعودة إلى ضبط بعض السياسات بما يدعم الاقتصاد والمواطنين.

ورجح المصرفيون، أن يكون هشام عز العرب ومحمد نجيب داعمين بشدة للمحافظ الجديد في اتخاذ أفضل القرارات خلال الفترة القادمة لعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي دون أي تطرف.

من هما عز العرب ونجيب؟

وتقلد عز العرب، الحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، منصب رئيس مجلس إدارة بنك CIB على مدار 18 عاما منذ 2002 وحتى أكتوبر 2020، ويعد أول رئيس بنك خاص يشغل منصب رئيس اتحاد بنوك مصر خلال الفترة من مارس 2013 وحتى مارس 2020 مدعوما بسلسلة من النجاحات.

وساهم عز العرب في عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق في إعادة ضبط منظومة سعر الصرف بين 2004 إلى 2008 بعد ظهور السوق الموازية "السوق السوداء" للدولار، وذلك عبر تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي.

وشغل محمد نجيب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" بين 2011 و2018 حيث لديه 40 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والتأجير التمويلي والائتمان.