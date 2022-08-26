تنسيق الجامعات 2022.. نصائح مهمة للطلاب أثناء تقليل الاغتراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه سيد عطا المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، نصائح لطلاب المرحلتين الثانية والثالثة أثناء إجراء تقليل الاغتراب.

وفتحت بوابة الحكومة المصرية، قبل قليل، باب تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%.

وقال عطا في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن تقليل الاغتراب يكون في حدود النسبة المقررة وهي 10% لأعلى مجموع.

وأشار الشرف العام على مكتب التنسيق، إلى أن تقليل الاغتراب يكون للجامعة التي تقع في نطاق المحافظة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية، داعيا الطلاب إلى الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

فتحت بوابة الحكومة المصرية، قبل قليل، باب تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%.

وأتاحت وزارة التعليم العالي، باب تقليل الاغتراب حتى الأربعاء 31 أغسطس 2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وتضمنت الشروط الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الاغتراب ما يلي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وبالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

اقرأ أيضا:

بدء تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية - الرابط والخطوات

​