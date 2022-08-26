غضب في الصين بسبب ارتداء لاعبات منتخب الكرة الطائرة كمامات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):

اعتذر الاتحاد الصيني للكرة الطائرة بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة على خلفية إلزامه لاعبات المنتخب النسائي أقنعة سميكة مخصصة للحماية من فيروس كورونا أثناء مباراة دولية.

وكانت صور لاعبات المنتخب الصيني وهن يخوضون مباراة ضد إيران بينما تغطي الأقنعة وجوههن قد أثارت عاصفة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.

واتهم البعض من المعلقين السلطات الرياضية الصينية بالتضحية بصحة اللاعبات من أجل تطبيق السياسة الحكومية الصارمة التي تطبقها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وخسر المنتخب المجموعة الأولى من المباراة قبل أن تخلع اللاعبات الأقنعة ليتمكن من الفوز بالمجموعات الثلاث اللاحقة.