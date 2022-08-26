بالصور- وزير الشباب والرياضة: خطة لتطوير مراكز الشباب حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

التقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الجمعة، شباب القليوبية في لقاء حواري مفتوح، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من المحافظين السابقين، بديوان عام محافظة القليوبية.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نهنئ ونبارك العيد القومى لمحافظة القليوبية، الإهتمام بالشباب كبير جدًا بدء مبكرًا برؤية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الأصعدة سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلي الدور التوعوي لشباب الأئمة والدعاة والشباب المصري بصفة عامة، وعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات لخدمة الشباب وإقامة وإنشاء أماكن تليق بهم، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة ومنها وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الثقافة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني".

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول دور الوزارة في تنمية الوعي لدى الشباب والنشء من خلال أكثر من مائة برنامج ونشاط بعدد مستفيدين يصل إلى مليون وثلاثمائة وخمسون مستفيد، من خلال أنشطة وبرامج الوعي تُنفذ في مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، المنتديات الشبابية، المدن الشبابية، مراكز الابتكار الشبابي والتعلم، قرى حياة كريمة، والمناطق الآمنة، مشيرًا إلى أن حجم تأثير الرياضة فى تشكيل الوعى أكبر وأكثر فاعلية من العديد من الوسائل الأخرى.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن قضية الوعى ضمن أهم أولويات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أن هناك خطوات على أرض الواقع تقوم بها الوزارة وتعمل على إعداد جيل واعي محصن فكريًا من خلال بناء وتنمية الوعي بين أوساط الشباب والنشء وزيادة الولاء والانتماء لديهم

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُنفذها الوزارة ومنها مواجهة الشائعات من خلال وحدة تصدوا معنا، تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، مواجهة المتغيرات المجتمعية والأفكار الهدامة، بناء قدرات الشباب وتأهليهم، والتنشئة الوطنية وتصحيح المفاهيم، بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بالنسق القيمي للمجتمع المصري وأحياء القيم المصرية الأصيلة، وبناء الوعي بالتنمية المستدامة وبالوعي السياسي وتعميق المشاركة السياسية، وبناء الوعي الديني ونشر قيم السلام والتسامح، واكتشاف ورعاية الموهوبين شبابيًا ورياضيًا، وتنمية الوعى الثقافى والعام والإبداعى، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وطالب الدكتور أشرف صبحي الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات الموجهة التي يروجها أنصار كل جهة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، مع تأكيد أهمية العمل المهني القائم على الاحتراف بعيدًا عن الإثارة والشخصنة والبحث عن الشهرة، موضحًا ضرورة التغذية الإعلامية المناسبة في الوقت المناسب للموضوع لمواجهة الشائعات.

مضيفًا : "خطة لتطوير لمراكز الشباب حتي 2025 بالتعاون مع السادة المحافظين ونواب المحافظات من أجل تسريع دورة العمل، ملياري جنيه و300 مليون جنيه حصيلة الإستثمارات بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب من خلال تجربة محوكمة، 266 مركز شباب مرحلة أولي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من 1057 مركز شباب بالمبادرة، نعمل علي فلسفة أن تكون مراكز الشباب جاذبة للأسرة المصرية بالإضافة إلي زيادة التطوير بهذه المراكز".