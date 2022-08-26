شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة نارية - ليفربول يدخل صراع التعاقد مع دي يونج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجآت من العيار الثقيل حول دخول عملاق إنجليزي جديد في صراع التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني.

رحيل دي يونج عن برشلونة

وكان دي يونج أحد أبرز الأسماء المهددة بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال الفترة القادمة وذلك بسبب راتبه المرتفع الذي يرفض النجم الهولندي تخفيضه لتضعه الإدارة على قائمة الراحلين عن الفريق.

وكان مانشستر يونايتد أحد أبرز الأسماء التي قامت بتقديم عروض من أجل ضم دي يونج إلا أن اللاعب رفض عروض مانشستر يونايتد بسبب غياب الفريق الإنجليزي عن المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول يدخل صراع التعاقد مع دي يونج

في المقابل، أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية بأن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يرغب في ضم دي يونج من أجل تدعيم خط وسط الريدز في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن الإصابات التي تعرض لها كل من تشامبرلين وألكانتارا أدت إلى تفكير كلوب لإيجاد بديل في خط الوسط من أجل تعويض غيابات اللاعبين للإصابات.

وأكملت الصحيفة أن ليفربول أصبح على استعداد لتقديم عرض بقيمة 53 مليون جنية إسترليني من أجل ضم اللاعب الهولندي بالإضافة لوجود 7 مليون آخرين كمتغيرات.

يذكر أن اسم تشيلسي ارتبط أيضا بالتعاقد مع دي يونج خلال الفترة القادمة، إلا أن العديد من التقارير الصحفية تؤكد على تراجع البلوز عن إتمام الصفقة.