هواوي تتوعد سامسونج بهذا الهاتف

بكين: لاستعادة مكانتها في سوق الأجهزة الذكية، تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله أن تنافس سامسونج.

وأعلنت شركة Huawei أنها ستعقد مؤتمر إطلاق منتج جديد في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي هذا الحدث، ستكشف الشركة رسميًا عن سلسلة Huawei Mate 50 الرائدة.

هذه السلسلة الرئيسية الجديدة لديها الآن شهادة 3C الصينية. هذا يدل على أن الشركة تقوم بالفعل باستعدادات نهائية قبل الإطلاق الرسمي للهاتف بموديلاته الثلاث.

وتشير بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2800/1225) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م.

والهاتف سيعمل بكفاءة عالية مع مختلف أنواع البيانات ومع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور وذواكر الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، كما سيجهز بذواكر داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وستحصل الكاميرا الرئيسية فيه على 3 عدسات العدسة الرئيسية ستكون بدقة 50 ميجابيكسل، كما ستجهز بعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميجابيكسل.

وسيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.