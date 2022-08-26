الامارات تدعم تصريحات السعودية بشأن أسواق النفط

26 أغسطس , 2022
الرياض: قال مصدر مطلع لرويترز الجمعة إن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة.
وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، الاثنين إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط التي وصفتها بأنها تعاني من “انفصام”.
وحظي تصريح لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بشأن استعداد أوبك للتدخل وإعادة التوازن في سوق النفط بموجة من الدعم عبرت عنها الدول الأعضاء في أوبك+، من بينها العراق وفنزويلا وقازاخستان.
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