إرتفاع عائدات النفط بنسبة 24% .. بوتين يعلن زيادة ميزانية الدولة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "بالرغم من المشاكل القائمة التي تسبب بها الأشخاص السيئون والحاسدون، فإن حصة النفط والغاز وعائدات الميزانية غير النفطية والغاز آخذة بالازدياد في روسيا".

وقال بوتين بهذا الصدد: "بالرغم من المشاكل التي يحاول بعض الحاسدين خلقها لنا، إلا أن الميزانية لا تزال ترتفع بشكل قياسي من عائدات النفط والغاز، وذلك بنسبة 24%".

وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه برئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية، دانييل إيغوروف، قال خلاله إن ذلك يشير إلى أن هناك استقرار في المؤشرات الاقتصادية، ولكن هناك أيضًا مخاطر.

وأضاف بوتين: "كل هذا يتحدث عن استقرار المؤشرات الاقتصادية على الأقل في الوقت الحالي. نتفهم المخاطر ونراها على المدى المتوسط ​​ولم تختف في أي مكان وكل هذا واضح".