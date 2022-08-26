شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح ذهبية لتجنب الوقوع بفخ "الجامعات الوهمية".. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى تقريرا جديدا له تحت عنوان "تنسيق 2022.. روشتة حماية الطلاب من الوقوع بفخ الجامعات الوهمية والشهادات المضروبة.. 6 نصائح ذهبية أبرزها التأكد من "شهادة الاعتماد".

ويُلقى موقع "برلمانى"، عبر تقريره، الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى كيفية التصدى للنصب على الطلاب وأولياء الأمور، كما يُجيب عن عدد من الأسئلة المهمة فى هذا الشأن ومنها، هل هناك رقم محدد لحصر تلك الأكاديميات الوهمية على مستوى الجمهورية؟، وما هى الخطوات التى يجب مراعاتها من قبل الطلاب أو أولياء الأمور قبل عملية التقديم؟، ومن هو المسئول عن عملية النصب التى يقع فيها الطالب وولى أمره؟، وهل هناك روشتة يمكن وضعها لمنع عملية النصب التعليمية؟، وغيرها من الأسئلة الشائكة

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