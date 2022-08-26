بالفيديو والصور- أمواج هادئة واختفاء التيارات.. زحام على شواطئ بورسعيد في عطلة الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قدمت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على الفيسبوك، بثًا مباشرًا، اليوم الجمعة، من على شواطئ بورسعيد، لرصد إقبال المواطنين عليها سواء أبناء بورسعيد أو القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية من المحافظات الأخرى "رحلات اليوم الواحد".

وشهدت شواطئ بورسعيد إقبالًا متوسطًا من المواطنين، في ظل حالة هادئة للبحر متمثلة في انخفاض ارتفاع أمواج البحر، واختفاء التيارات المائية.

ويقضي المواطنون أوقاتهم على شواطئ ما بين السباحة والاستمتاع بنسيم البحر وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، والاستمتاع بالحفلات والمسابقات بطول شواطئ بورسعيد، بينما قضى الأطفال أوقاتهم في السباحة مرتدين العوامات البلاستيكية الملونة، فضلا عن الحفر في الرمال باستخدام أدوات مختلفة مثل: الجاروف والجردل.

ويبدأ سعر الكرسي الواحد على شاطئ بورسعيد من 10 جنيهات، بينما يتنافس مؤجري الشماسي والكراسي على الشاطئ في العروض لجذب المواطنين، حيث يبدأ سعر 5 كراسي وشمسية و"طرابيزة" من 100 جنيه فقط على الشواطئ الشعبية وينخفض السعر إلى النصف في باقي أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.

ونشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، المنقذين على أبراج المراقبة المنتشرة بطول شواطئ بورسعيد التي تمتد إلى 6 كيلو متر، وذلك لتحذير المواطنين من النزول إلى أعماق البحر، والتشديد على الالتزام بتعليمات المنقذين، حرصًا على حياتهم.