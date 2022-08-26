باكستان تعلن حالة الطوارئ الوطنية مع استمرار الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد- (د ب أ)

أعلنت باكستان حالة الطوارئ الوطنية وطلبت مساعدات دولية، وسط ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات المستمرة منذ شهور.

وأدت الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية غير المنتظمة إلى نزوح حوالي 33 مليون شخص، معظمهم في المناطق الفقيرة جنوبي البلاد وجنوب شرقيها، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.

ولقي 937 شخصا على الأقل حتفهم منذ منتصف يونيو خلال فترة هطول أمطار غير مسبوقة، وفقا لما ذكرت وكالة الطوارئ الوطنية.

ومن المتوقع هطول أمطار في منطقتي السند وبلوشستان، حيث يعتقد أن ملايين الأشخاص ينتظرون المساعدة في مناطق يتعذر الوصول إليها.

وقال كبير مسؤولي الأرصاد الجوية ساردار سارفراز إن الأنهار التي فاضت على ضفافها تدمر المنازل والجسور والطرق.

ووجه رئيس الوزراء شهباز شريف قوات الجيش بمساعدة الإدارة المدنية، وأفاد مكتبه بأن المستشفيات التي رفعت مستوى التحذير طلبت الدعم الدولي ومساعدة وكالات التبرعات.