شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة.. اليونايتد ينتظر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد قرعة الدوري الأوروبي للموسم الجديد2022-2023، والقنوات الناقلة.

موعد قرعة الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لمسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وستقام قرعة الدوري الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويشارك في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي 32 فريقًا، حيث تشهد تواجد أندية أوروبية عريقة، من بينهم مانشستر يونايتد وأرسنال، وروما الإيطالي المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباريات الدوري الأوروبي

وستقام مباريات بطولة الدوري الأوروبي فى أيام الخميس الموافقة 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر.

القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي

وسيتم إذاعة فعاليات القرعة عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية، بالإضافة إلى بث عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الهواء مباشرة.

والجدير بالذكر فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، كان قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي، على حساب فريق رينجرز الاسكتلندى في المباراة النهائية بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح.