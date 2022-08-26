اليابان تتعهد بمساعدة إفريقيا بـ 30 مليار دولار

اليابان: ذكرت صحيفة سانكي شيمبون الجمعة، أن من المقرر أن تتعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في إفريقيا في مؤتمر يعقد في تونس في مطلع الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة، التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد). وسيشارك كيشيدا في المؤتمر عبر الإنترنت لأنه ما زال يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة على النبأ.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية الأربعاء إن القضايا الأخرى ستشمل الأمن الغذائي لإفريقيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا بالإضافة إلى تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.

ومؤتمر تيكاد الثامن هو الأول منذ 2019 والثاني فقط الذي يُعقد في إفريقيا، وتستضيفه الأمم المتحدة بالمشاركة مع البنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وسيحضر وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي المؤتمر ومن المقرر أن يلتقي بنظيره التونسي اليوم الجمعة قبل انعقاد المؤتمر الرئيسي.