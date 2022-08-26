لهذا السبب.. مصري يقتل عمه بـ60 طعنة

ونشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والجاني، وهو ابن شقيقه وخطيب ابنته، بسبب خلافات عائلية، انتهت بقيام ابن الأخ بطعن عمه 60 طعنة بالرقبة والصدر والبطن، بسلاح أبيض "سكين"، وفقا لموقع "المصري اليوم".وعقب الحادث وقعت اشتباكات بين الأقارب نتج عنها إصابة الجاني بـ"كدمات وجروح متفرقة"، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وقبضت الشرطة على 11 شخصا من طرفي المشاجرة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفرضت الشرطة طوقا أمني حول منزل القتيل، تفاديا لتجدد الاشتباكات بين أبناء العمومة، وفقا لموقع "كايرو 24".

وتم نقل جثة القتيل إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي وتقرر استخراج تصريح بالدفن.

