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انت الان تتابع خبر أستراليا تنسحب من تصفيات آسيا للشباب في البصرة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-26 | 10:35
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أعلن الاتحاد الأسترالي بكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحابه بشكل رسمي من تصفيات آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة.
وذكر الاتحاد الأسترالي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاتحاد الاسترالي أبلغ نظيره الآسيوي بالانسحاب من تصفيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة خلال الفترة من 10 إلى 18 أيلول المقبل".
وأشار الى، ان "اتخاذ القرار النهائي تم بعد دراسة متأنية بناءً على نصيحة السفير الحالي للحكومة الأسترالية".
وتابع الاتحاد، أن "منتخب الشباب سيلعب في بطولة إسبانيا الدولية خلال أيام الفيفا لضمان استمرار لعب اللاعبين الاستراليين".
وأشار الى، ان "اتخاذ القرار النهائي تم بعد دراسة متأنية بناءً على نصيحة السفير الحالي للحكومة الأسترالية".
وتابع الاتحاد، أن "منتخب الشباب سيلعب في بطولة إسبانيا الدولية خلال أيام الفيفا لضمان استمرار لعب اللاعبين الاستراليين".
يذكر أن الاتحاد العراقي أعلن مؤخرًا جاهزية ملعب البصرة الدولي لاستضافة التصفيات الآسيوية، وجرى تعيين اللجان المكلفة بالإشراف على التنظيم واستقبال الوفود.