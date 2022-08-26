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تشيلسي يقترب من موهبة روسية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-26 | 10:09

تشيلسي يقترب من موهبة روسية

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اقترب نادي تشيلسي، من حسم التعاقد مع الموهبة الروسية أرسين زخاريان لاعب خط وسط دينامو موسكو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت تقارير صحفية، أن تشيلسي تقدم بعرض للفريق الروسي، لضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما، مقابل 15 مليون يورو.

وصرح بافيل أندريف وكيل أعمال اللاعب لشبكة RB Sport "ما تردد بشأن عرض تشيلسي صحيح، الاتفاق أصبح وشيكا".


يذكر أن نادي تشيلسي استثمر 40 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين شباب وهم شوكويميكا وكاسادي وهوتشينسون وسولنينا.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430388-637970982584941902.jpeg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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