انت الان تتابع خبر تبرئة أمريكي من جريمة اغتصاب بعد 36 عاما في السجن! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استخدم سوليفان والتر، البالغ من العمر الآن 53 عاما، منديلا لمسح دموعه بعد أن ألغى قاض جزئي رسميا إدانته بتهمة اقتحام منزل امرأة واغتصابها. أعرب القاضي داريل ديربيني عن غضبه من أن أدلة القضية التي كان من الممكن أن تبرئه لم تصل إلى هيئة المحلفين.بعد مثوله أمام المحكمة في نيو أورليانز، نقل والتر إلى مركز إلين هانت الإصلاحي في سانت غابرييل، حيث تم إطلاق سراحه رسميا.

انضم مكتب المدعي العام للمقاطعة، جيسون ويليامز، إلى محامي الدفاع الذين يعملون مع منظمة "إنوسنس بروجيكت نيو أورليانز"، وهي منظمة مناصرة للعدالة الجنائية، لإلغاء الإدانة.

وكان والتر يبلغ من العمر 17 عاما عندما تم القبض عليه فيما يتعلق بالاغتصاب في نيو أورليانز. كان المغتصب قد دخل منزل الضحية، التي ذكرت السجلات أنها تدعى إل إس، في مايو 1986، ووضع سكينا في حلقها وهدد بإيذاء ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، والذي كان نائما خلال الحادث.



وأشارت إميلي ماو، المحامية في مكتب ويليامز، إلى وجود أسباب للاعتقاد بأن الضحية، الشاهدة الوحيدة، قد تعرفت على والتر عن طريق الخطأ.

وقالت ماو لدربيني: "كانت هناك مؤشرات على أن شهادة شهود العيان يمكن أن تكون غير موثوقة".

ووفقا للمذكرة، فإنه "في هذه القضية، طلب من إل إس إجراء تحديد عرقي لشخص ما كانت تعاينه في جميع الأوقات إما مقنعا أو في غرفة غير مضاءة ليلا أو يهددها إذا نظرت هي إليه. بالإضافة إلى ذلك، لم يعرض على إل. إس. مجموعة صور تحتوي على السيد والتر إلا بعد ستة أسابيع من الجريمة".

