ألمانيا تدفع ثمن حرب روسيا وأوكرانيا .. رسمياً إستخدام الفحم بدل الغاز

الشارقة - اميمة ياسر - أعادت شركة "يونيبر" الألمانية تشغيل محطة احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم لتأمين إمدادات الكهرباء، بسبب نقص الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أعلنت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" عن إعادة تشغيل توليد الطاقة التجارية في محطة طاقة احتياطية تعمل بالفحم في محاولة لضمان أمن الطاقة في البلاد في فصل الشتاء.

وقالت الشركة في بيان :"ستنتج محطة هايدن 4 لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم الصلب التابعة لشركة يونيبر في بيترشاجين بالقرب من ميندن، الكهرباء مرة أخرى للسوق اعتبارًا من 29 أغسطس 2022 وربما حتى 30 أبريل 2023".

ضعف قدرات النقل بالسكك الحديدية

وأوضحت أن إنتاج المصنع سيكون محدودًا بسبب ضعف قدرات النقل بالسكك الحديدية للفحم إلى المنشأة، مشيرة إلى أنه قد يتم رفع القيد عند توفر قدرات نقل إضافية.

وستستأنف محطة هايدن 4 إنتاج الكهرباء بموجب ما يسمى بقانون صيانة محطة الطاقة البديلة، والذي يهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة الألمانية قبل فصل الشتاء، وإذا تم تمديد الموعد النهائي للقانون، فقد يستمر المصنع في العمل لمدة عام آخر.

يشار إلى أنه في عام 2020، أوقفت "يونيبر" إنتاج الطاقة التجارية في مصنع هايدن 4 كجزء من استراتيجيتها لإزالة الكربون، مع توقع إغلاق دائم في العام المقبل.

ومع ذلك، صنفت وكالة الشبكة الفيدرالية، وهي جهة تنظيمية ألمانية، المصنع على أنه "ذو صلة منهجية" ولم يأذن بإغلاق كامل، ومنذ منتصف عام 2021، كانت المنشأة محطة طاقة احتياطية، ولا تنتج طاقة للسوق.