مقتل أحد المواطنين في لبنان .. رئيس الوزراء ينفي مسؤلية ابن شقيقته : القضية رهن التحقيق

الشارقة - اميمة ياسر - نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، صحة أنباء متداولة على مواقع التواصل بشأن تورط ابن ‏شقيقته في مقتل أحد المواطنين في منطقة البترون بحادث سير وقع قبل أسابيع.‏

وأكد في بيان رسمي، اليوم الخميس: "ننفي اي علاقة لأفراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف، أو بأي أمر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية"، وتابع أن "الموضوع هو رهن تحقيق أمني بإشراف القضاء المختص".

وأعرب المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي عن "استغرابه من الزج باسمه في الحادثة، وأبدى أسفه لاستغلال هذا الحادث الأليم الذي أودى بأحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية"، وفقا للبيان.

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذه إجراءات قانونية "ضد أشخاص ‏شنوا حملة مبرمجة تستهدفه وعائلته".‏

وأشار ميقاتي في بيان رسمي إلى أن "هؤلاء الأشخاص "مجهولون معروفون"، وأطلقوا شائعات وأكاذيب على خلفية الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأكد نجيب ميقاتي في البيان "أنه وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة لاتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في هذه الحملة".

ويعيش لبنان أزمة سياسية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي اللبناني، ابتداء مما وصفه مراقبون بالانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وليس انتهاء بأزمة الدعم التي أثرت على أساسيات في حياة اللبنانيين كالدواء والوقود.