أوكرانيا تواجه السلاح الروسي الذي قضى على جيش هتلر

الشارقة - اميمة ياسر - - كتب - محمد علي هاشم

في عام 1940 أمر هتلر القيادة العسكرية الألمانية بإعداد خطة لغزو الاتحاد السوفيتي، ضمن ما عرف بأكبر عملية غزو عرفها التاريخ.

وحملت خطة الإجتياح اسم "بربروسا"، نسبة إلى القائد التاريخي للإمبراطورية الرومانية المقدسة، فريدريك بربروسا.

وبالفعل هاجمت 154 فرقة عسكرية ألمانية الأراضي السوفيتية دون إعلان حرب رسمي.

ومع مرور الوقت وبعد معارك شرسة بين القوتين وحصار متبادل للقوات ، هاجم البرد والمرض والجوع الجيش السادس الألماني والذي اضطر للإنسحاب أمام قوة الشتاء الروسي وانهار حلم ألمانيا في اجتياح الإتحاد السوفيتي .

الرعب يجتاح أوربا

الشتاء العاصف والذي تتخوف أوربا بأكملها من مواجهته بدون الغاز الروسي الذي انقطع مع بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا .

حيث قال رئيس أوكرانيا في وصفه للموقف "إن ابتزاز أوروبا بالغاز"، والذي يزداد سوءاً كل شهر، تحتاجه دولة إرهابية لجعل حياة كل أوروبي أسوأ".

وأضاف إن السلطات الروسية تتعمّد جعل الاستعداد لفصل الشتاء، صعباً في أوروبا، من دون أي اكتراث بالفقر الذي قد يعاني منه الناس في الأشهر الباردة نتيجة لذلك.

سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في خطاب وجهه للشعب في بلاده، إن الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز العالية جدا.

وأشار زيلينسكي إلى أن سعر الغاز في أوروبا، ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأكد رئيس أوكرانيا لمواطني بلاده، أن سلطات كييف تحاول في ظل هذه الظروف، بذل قصارى جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل.

وأضاف زيلينسكي: "هذا الشتاء سيكون فعلا الأصعب في تاريخنا".

ووصف رئيس أوكرانيا، الوضع مع الغاز في بلاده "بالخطير جدا والحاد جدا".