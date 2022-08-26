بالصور- الإنقاذ والطوارئ يرفع المخلفات من شواطئ بورسعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

رفع جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، بقيادة أحمد متولي، صباح اليوم الجمعة، أطنان من المخلفات من على شواطئ بورسعيد، قبل توافد المواطنين عليها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتشهد محافظة بورسعيد، اليوم، توافد آلاف المواطنين عبر مئات الرحلات الداخلية - رحلات اليوم الواحد - القادمين إليها من مختلف المحافظات، ويتوجهون إلى الشاطئ في بداية برنامج زيارتهم للمحافظة.

وبدأ المنقذون التابعين لإدارة الشاطئ، برئاسة طارق عثمان، في الانتشار بطول الشواطئ التي تمتد لقرابة 6 كيلو متر في بورسعيد ومدينة بورفؤاد، في ظل تشديدات على الالتزام بتعليمات المنقذين، وعدم الدخول إلى عمق البحر.