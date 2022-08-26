مساعدات عاجلة لـ4 أسر في عقار المنشية المنهار بالإسكندرية - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مساعدات عاجلة لأربعة أسر، قاطني عقار منطقة المنشية بحي الجمرك الذي تعرض مساء أمس الخميس، لانهيار جزئي وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه جرى توجيه فريق الإغاثة التابع للمديرية إلى موقع العقار الكائن بشارع الجداوي متفرع من شارع الجزائر بمنطقة المنشية في حي الجمرك، للمعاينة والحصر، وتبين أن العقار مكون من أرضي وطابقين بنظام الحجرات وانهيار سقف الطابق الثالث على الثاني، ما أسفر عن إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي.

وأضافت "جلالة" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن إجمالي المقيمين بالعقار، 4 أسر مكونة من 12 فردا، فيما جرى التنسيق مع إدارة الجمرك الاجتماعية لتوفير المساعدات العاجلة من خلال الجمعيات الأهلية.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لعمل الأبحاث الاجتماعية وتوفير وجبات غذائية، وتقديم مساعدات مادية، وصرف مساعدات الإصابة وخسائر الممتلكات بعد استيفاء المستندات ومحضر الشرطة وفقا للوائح والقوانين.