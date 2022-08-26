براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.. الجيزة تعلن وظائف جديدة للشباب- تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرصة عمل بشركة حراس مصر للأمن والحراسة.

وقالت المحافظة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الوظائف المطلوبة تتمثل في أفراد أمن إداري، ومشرفين أمن المواقع بأکتوبر.

وجاءت الشروط والمميزات على النحو التالي:

- الراتب لأفراد الأمن 3200 جنيه.

- الراتب للمشرفين من 4500 - 5000 جنيه.

- السن من 20- 50 سنة.

- يسمح بقبول الطلبة.

- مواصلات داخلية من الهرم الى الموقع.

- تأمين صحي واجتماعي من أول يوم عمل.

- زيادة سنوية وفرصة للترقية.

ودعا الجهاز، الراغبين في التقدم، بضرورة التوجه إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب العنوان : 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني (ت: ۳۵۷۲۰۸۳۵ - ۳۵۷۱۱۱۹۸) من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا