استعادة الكهرباء بمحطة زابوريجيا النووية بعد انقطاعها وسط اشتباكات قريبة

كييف :قالت الأمم المتحدة إن آخر خط منتظم لتزويد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا، بالكهرباء عاد للعمل مجددا بعد انقطاعه في وقت سابق الخميس، وهو أمر سلط الضوء على الخطر المحتمل الذي يمثله قتال يدور في منطقة قريبة.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم في وقت سابق إن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوريجيا- أكبر منشأة نووية في أوروبا- وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة.

وقالت إنرجواتوم في بيان “نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة. وهكذا، تسببت تصرفات الغزاة في انقطاع كامل…هو الأول في تاريخ المحطة”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، في بيان إن آخر خط منتظم يوفر الكهرباء للمحطة عاد للعمل مجددا في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت “أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا…انفصلت مرتين على الأقل عن خط الكهرباء خلال النهار قبل اتصالها به مجددا”، مضيفة أنه لم تتوفر بعد المعلومات عن السبب المباشر لانقطاع التيار الكهربائي.

واستولت روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط، على محطة زابوريجيا في مارس أذار وسيطرت عليها منذ ذلك الحين، على الرغم من استمرار تشغيل فنيين أوكرانيين من إنرجواتوم لها.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف الموقع مما أثار مخاوف من احتمال وقوع كارثة نووية.

وحذر خبراء في الطاقة النووية من مخاطر إلحاق الضرر بأحواض الوقود النووي المستنفد بالمحطة أو مفاعلاتها. ومن دواعي القلق أيضا انقطاع الكهرباء اللازمة لتبريد الأحواض لتجنب انصهار المفاعلات.

وتسعى الأمم المتحدة للوصول إلى المحطة ودعت إلى إخلاء المنطقة من السلاح. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي اليوم الخميس إن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتمكنون “قريبا جدا” من زيارة زابوريجيا.

ومع دخول الحرب شهرها السابع، قالت روسيا اليوم الخميس إن قواتها قصفت محطة قطارات في شرق أوكرانيا، لتؤكد هجوما قالت كييف إنه أصاب منطقة سكنية أيضا وأودى بحياة 25 مدنيا، وذلك تزامنا مع إحياء البلاد لذكرى استقلالها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخا من طراز إسكندر أصاب قطارا للجيش أمس الأربعاء في محطة تشابلين كان من المقرر أن ينقل أسلحة للقوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة دونباس شرق البلاد.