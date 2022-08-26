انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147900 دينار لكل 100 دولار.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أواخر العام 2020، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أواخر العام 2020، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.