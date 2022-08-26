انت الان تتابع خبر 'ليستا من القرآن'!.. جدل واسع بعد تغريدة حول سورتي 'الفلق والناس' (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة
أثارت تغريدة جاء فيها أن "سورتي الفلق والناس ليستا جزءا من القرآن في صحيح البخاري"، جدلا كون الكتاب الذي ينقل أحاديث عن النبي محمد يعتبر أحد أكثر الكتب الصحيحة في نقل الأحاديث.
أثارت تغريدة جاء فيها أن "سورتي الفلق والناس ليستا جزءا من القرآن في صحيح البخاري"، جدلا كون الكتاب الذي ينقل أحاديث عن النبي محمد يعتبر أحد أكثر الكتب الصحيحة في نقل الأحاديث.