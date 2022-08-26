'ليستا من القرآن'!.. جدل واسع بعد تغريدة حول سورتي 'الفلق والناس' (صور)

أثارت تغريدة جاء فيها أن "سورتي الفلق والناس ليستا جزءا من القرآن في صحيح البخاري"، جدلا كون الكتاب الذي ينقل أحاديث عن النبي محمد يعتبر أحد أكثر الكتب الصحيحة في نقل الأحاديث.

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محمد يوسف

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