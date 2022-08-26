انت الان تتابع خبر اليونايتد يكشف حقيقة انتقال رونالدو للشبونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونثر رونالدو الكثير من الغموض حول مستقبله مع الشياطين الحمر، بغيابه عن فترة الإعداد للموسم الجديد، بينما لم يقدم الأداء المعتاد منه في الجولات الأولى من البريميرليج.

وكان ظهوره الأخير لعدة دقائق كبديل في لقاء يونايتد الماضي ضد ليفربول، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وزعمت تقارير في الساعات الأخيرة أن رونالدو حسم عودته إلى ناديه السابق سبورتنج لشبونة، وأن الصفقة حسمت بنسبة 99%.

وأكدت التقارير نفسها أن النادي البرتغالي يستعد حاليا لتقديم صاروخ ماديرا بشكل رسمي.

وردا على ذلك، قال مصدر مقرب من نادي مانشستر يونايتد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أنباء عودة رونالدو إلى لشبونة غير صحيحة.

ونشرت العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو أن كريستيانو رونالدو يسعى للانتقال إلى نادٍ آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



كما أبدى اللاعب اعتراضه على تأخر إدارة النادي في دعم الفريق الأحمر بعدد من الصفقات القوية هذا الصيف.