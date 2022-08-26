شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مشروعات التطوير التكنولوجى فى المنظومة الضريبية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض البيان المالي للسنة المالية 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاصلاحات الهيكلية في منظومة الضرائب العقارية، والتي ضمن العديد من مشروعات التطوير والميكنة الشاملة لمنظومة الإجراءات الضريبية.

وتتمثل أهم مشروعات التكنولوجيا في المنظومة الضريبية فيما يلي:

1- مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب والذي تم العمـل به منذ عام 2018 مـن خلال منصة إلكترونية بهدف خلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية بالتعاون مع (IBM) و(SAP).

2- - المكاتب الأمامية تعتبر أحد ملامح التطوير الشامل بالمأموريات المطورة والمدمجة Front) المكاتب)

3- مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

4- مشروع منظومة تحليل مخاطر الإقرارات وإدارة حالات المخاطر والذي بدأ العمل التجريبـي بـه في عام 2019، ثم تم العمل الفعلي بالمشروع في يناير 2020.

5- مشروع الفاتورة الإلكترونية الذي تم تطبيقه بشكل تجريبـي علـى عـدد مـن الشركات في نهاية يونيو 2020، وتم الإلزام به في نوفمبر 2020 وأنضمت له أكثر من 71 ألف شركة حتى الآن وسوف ينتهي ضم باقى الشركات بنهاية عام 2022 كما تم البدء في تطبيق منظومة الإيصـال الإلكتروني منذ أبريل عام 2022.

6- مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2020.

7- مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال الإيصالات الإلكترونية.

8- مشروع ميكنة وتطوير دورة العمل بلجان الطعن الضريبي والذي يستهدف سرعة البـت فـي ملفات الطعون الضريبية.