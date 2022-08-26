شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ النائبتين غادة على وهيام الطباخ لاجتيازهما دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نائبتيها غادة على وهيام الطباخ، عضوي مجلس النواب، لحصولهما على الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد من هيئة الرقابة الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وتتمنى التنسيقية لنائبتيها غادة علي وهيام الطباخ دوام النجاح والتوفيق على جميع المستويات.

النائبة غادة علي والنائبة هيام الطباخ