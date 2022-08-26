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تراجع أسعار الذهب العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو طفيف في ظل ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.
وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18% إلى 1768.20 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.18% أيضا إلى 1755.47 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.12% إلى 108.60 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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