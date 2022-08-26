تراجع أسعار الذهب العالمية

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18% إلى 1768.20 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.18% أيضا إلى 1755.47 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.12% إلى 108.60 نقطة.