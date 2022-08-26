​البرج الأيقوني وساحة الشعب.. رئيس "شمال القاهرة" يوضح تطور أعمال تغذية العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تمد حاليا كابلات الجهد المتوسط لـ5 محطات للمونوريل، وهي محطات (الحي السابع، المشير طنطاوى، مسجد الفتاح العليم، البرج الأيقوني) من خلال مصادر التغذية بمحطات المحولات (منشية ناصر، زهراء مدينة نصر، داماك، بروه 1، وs1، s3) على الترتيب.

وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن طول مسار الكابلات لمحطة الحي السابع tps4 بلغ حوالي 7.7 كم بينما بلغ طول المسار لمحطة مسجد المشير 5.5 كم، كما بلغ طول مسار الكابلات لمحطة مسجد الفتاح العليم 7.8 كم في حين بلغ طول مسار الكابلات لمحطة البرج الأيقوني 5 كم بالإضافة لمحطة ساحة الشعب التي يبلغ طول مسار الكابلات لها 13 كم.

وفيما يتعلق بمشروع القطار السريع، أكد رئيس شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مسار القطار يبدأ من العين السخنة حتى مرسى مطروح بواقع 21 محطة على أن تمد الشركة الكابلات لمحطتي العاصمة الإدارية ومحمد نجيب، موضحًا أن الشركة نفذت معاينة على الطبيعة وعمل كروكي يوضح أماكن التغذية وكميات الكابلات المطلوبة من مصادر التغذية حتى المحطات المذكورة.

ونوه إلى أنه تم إعداد مقايسة مبدئية بكمية 97 كم كابلات بمشتملاتها من النهايات والوصلات والحفر في جميع أنواع التربة وكذلك الدفع النفقي.