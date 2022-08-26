حدث ليلا| الوزيري: "المتحدة" قدمت مشروعا كاملا للأهلي.. تعديل كبير في قيادة الجيش السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد سيف الوزيري، رئيس شركتي "بريزنتيشن" و"ستادات"، أن استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي لن تؤثر على الاتفاقات المبرمة مؤخرا بين القلعة الحمراء وشركة المتحدة للخدمات الرياضية، المسؤولة عن رعاية وتسويق حقوق الرعاية في الرياضة المصرية.

البرهان يجري تعديلا كبيرا في قيادة الجيش السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن تعديل كبير في القيادة العسكرية للبلاد، يشمل قادة القوات البرية والعمليات والإمداد، وكذلك المفتش العام للجيش، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

مصدر بالتعليم: تشكيل لجنة لتخفيف منهج 5 ابتدائي خلال أيام

قال مصدر مسئول في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شكل لجنة لمراجعة منهج الصف الخامس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

ثالث زيارة لمسؤول من الكونجرس الأمريكي لتايوان في شهر

وصلت السناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن إلى العاصمة التايوانية تايبيه في وقت متأخر اليوم الخميس، في زيارة مفاجئة، في خضم توترات متصاعدة بالمنطقة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية يواني أو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

"البنتاجون": مستعدون بالكامل لحماية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " أنها مستعدة بشكل كامل للدفاع وحماية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والمقررة يوم 8 نوفمبر المُقبل من التدخل والنفوذ الأجنبيين.

أول تعليق رسمي من سوريا ردا على العدوان الإسرائيلي

أكدت وزارة الدفاع السورية، التصدي لعدوان إسرائيلي على مدينتي حماة وطرطوس، لافتة إلى إصابة شخصين مدنيين جراء العدوان.

بوتين يأمر بتجنيد 137 ألف جندي جدد وسط استمرار الحرب في أوكرانيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر للجيش بتعزيز قواته بإجمالي 137 ألف جندي جدد، ليصل قوامه إلى 15ر1 مليون جندي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.