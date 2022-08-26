شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية مجلس أمناء الحوار الوطنى تطوعية لا يترتب عليها مزايا مادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة الداخلية لمجلس أمناء الحوار الوطني على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، إذ تضمنت المادة الـ(9) من اللائحة على:" عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها.

وحول إدارة الجلسات، نصت المادة (10) على أن المنسق العام يضع جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية، ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحاته في الموضوعات التى يرغب فى أن تدرج في جدول الأعمال إلى المنسق العام ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة المنسق العام.

أما المادة (11) تتضمن أن يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها، ويدير المناقشات، ويحدد وقت المتكلمين، ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لأحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية، وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها، ولا يجوز لغير المنسق العام مقاطعة الحديث، وله أن يستعين في ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أى من أعضاء مجلس الأمناء.

وعند غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله فى إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.