شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تعلق 26 رحلة جوية إلى الصين ردا على بكين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الحكومة الأمريكية، الخميس، أنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية.

جاء ذلك ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب إصابات كوفيد-19.

ويعلق القرار الأمريكي بعض الرحلات الجوية التي تسيرها شركات ”شيامن“ والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا)، وخطوط جنوب الصين الجوية، وخطوط شرق الصين الجوية بدءا من الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل، وحتى 28 من الشهر نفسه.

يذكر أن العلاقات بين البلدين، تشهد توترا على إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان مطلع آب/ أغسطس الجاري، ما أثار ردّ فعل غاضبًا من بكين التي أطلقت على الإثر أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة.