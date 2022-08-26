شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "صور خاصة وأشياء سرية".. تفاصيل سرقة ابنة بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرضت آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حين كانت تقيم في منزل صديقة لها العام الماضي في فلوريدا، لسرقة يومياتها وصور أسرية.

والخميس اعترف اثنان من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية بأنهما مذنبان؛ بعد توجيه اتهامات إليهما في قضية سرقة ما كشفت أوراق القضية عن أنها يوميات آشلي، وبيعها لجماعة النشطاء المحافظة بروجيكت فيريتاس.

وأقر كل من إيمي هاريس (40 عاما) وروبرت كورلاندر (58 عاما) بالذنب قبل أن يتهمهما قاضي محكمة جنح في محكمة منهاتن الاتحادية بالتآمر لنقل شيء مسروق من ولاية إلى أخرى. ووافق المتهمان أيضا على التعاون مع الادعاء.

ولم يتطرق مكتب المدعي العام الأمريكي في منهاتن إلى آشلي بايدن أو صديقتها بروجيكت فيريتاس في الأوراق المقدمة إلى المحكمة، لكن ممثلي الادعاء والجماعة المحافظة ناقشا الأمر في إجراءات مدنية ذات صلة في محكمة منهاتن الاتحادية بدأت في العام الماضي.

وطبقا لأوراق القضية كانت آشلي بايدن تقيم في منزل صديقة في ديلراي بيتش في فلوريدا؛ حيث تركت اليوميات وأشياء أخرى خاصة بها.

وبعد أن تركت آشلي المسكن دعت صديقة ابنة الرئيس الأمريكي هاريس إلى إقامة مؤقتة هناك حسب الأوراق؛ وبعد شهرين اتصلت إيمي بكورلاندر لمساعدتها في بيع اليوميات وأشياء أخرى من بينها صور أسرية خاصة، حسب المدعين.

وتبين أوراق القضية أن إيمي هاريس وروبرت وكورلاندر عرضا الأشياء للبيع، خلال الاستعداد لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وذلك قبل بيعها لـ "بروجيكت فيريتاس"؛ التي دفعت لكل منهما 20 ألف دولار.