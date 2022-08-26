شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. أغذية ممنوع تداولها فى الأسواق للحفاظ على الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، عددا من الضوابط بشأن الأغذية المغشوشة، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومواجهة هذا الأمر بحسم وقوة، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات التى بموجبها تعتبر الأغذية مغشوشة.

ووفقا للقانون:

تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:

إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.

إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.

إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.

إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.

إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.

إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.

ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.